Вагон с трупами оккупантов и куча золота: журналисты показали тела солдат, который РФ отказалась забирать

В Киевской области сняли сюжет о погибших в Украине оккупантов, которых Россия отказалась забрать.
В вагоне-рефрижераторе – мешки с телами российских военных. Среди личных вещей захватчиков обнаружили награбленное у украинцев золото.
Репортаж о войне России против Украины опубликовал катарский телеканалом Al Jazeera 9 мая.
На кадрах видны мешки с телами, фрагменты формы, используемой армией России. Кроме того, показаны шевроны, свидетельствующие о принадлежности погибших военных к конкретным воинским частям или элитным десантным войскам.
Кроме этого, показана этикетка бронежилета, произведенного в РФ.
Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра обнаружили многие ювелирные изделия, награбленные у украинцев.
По данным журналистов, тела этих погибших в Украине солдат Россия забирать отказалась.
Внимание, на видео присутствуют кадры, которые не рекомендуются для просмотра людям с чувствительной психикой, а также несовершеннолетним лицам!
Чтобы скрыть настоящие цифры, в Российской Федерации записывают убитых военных в список "без вести пропавших". Тела погибших оккупантов складывают на импровизированных свалках. Поскольку "двухсотых" много, то горы трупов достигают двух метров высотой. Об этом свидетельствуют, в частности, телефонные разговоры россиян, которые перехватила Служба безопасности Украины.
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