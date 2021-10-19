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Вагон "замироточил": в поезде "Укрзализныци" с потолка на людей лилась вода (видео)

Вагон "замироточил": в поезде "Укрзализныци" с потолка на людей лилась вода (видео)

УНИАН

Во время движения начала протекать потолок.

Украинцы часто жалуются на условия и уровень сервиса в поездах "Укрзализныци", на этот раз прямо с потолка вагона на людей лилась вода.

Соответствующее видео появилось в Сети. Видео опубликовал Telegram канал " Украина в шоке ".

Как видно на кадрах, вода сильным потоком текла в коридорчике перед туалетом.

"Встроенный душ от" Укрзализныци"? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", — подписал кадры автор публикации.

В комментариях пользователи Сети написали:

  • А что не так на видео? Вроде ничего необычного
  • Ну это же ужас
  • Думала, только мне везет
  • Новая дополнительная услуга
  •  

Напомним, что в Украине пассажиры вагонов "Укрзализныци" испытали новые вакуумные туалеты. И оказались более чем удивлены.

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