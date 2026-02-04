- Дата публикации
Украина
- 36
- 2 мин
"Вагоны несокрушимости" для киевлян и харьковчан: "Укрзализныця" открывает пункты тепла после обстрелов
После очередных обстрелов Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости в Киеве и Харькове, где можно согреться, зарядить технику и получить горячую еду.
"Укрзализныця" разместила вагоны несокрушимости для поддержки жителей Киева и Харькова после массированных обстрелов. Они будут работать в качестве мобильных пунктов обогрева и помощи.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
В столице два таких вагона установили в Дарницком районе, еще шесть — в Харькове. Посетителей будут принимать ежедневно с 8:00 до 20:00.
В вагонах можно согреться, выпить горячий чай, подзарядить телефоны, павербанки и ноутбуки. Для работы и обучения доступен спутниковый интернет Starlink. Также предусмотрены микроволновки для разогрева пищи.
Для детей подготовили книги, раскраски и мультфильмы, а людям с животными обещают комфортное размещение в купе.
Отдельно для жителей Дарницкого района организовали горячее питание. Поезд-кухня будет готовить до 3 тысяч обедов в день для нуждающихся в поддержке.
Каждый вагон рассчитан примерно на 50 человек одновременно. В "Укрзалізниці" отмечают, что стремятся поддержать людей теплом и базовыми услугами в сложный период.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.
По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.
В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.