"Вагоны несокрушимости" для киевлян и харьковчан: "Укрзализныця" открывает пункты тепла после обстрелов

Вагоны несокрушимости / © Укрзализныця

"Укрзализныця" разместила вагоны несокрушимости для поддержки жителей Киева и Харькова после массированных обстрелов. Они будут работать в качестве мобильных пунктов обогрева и помощи.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

В столице два таких вагона установили в Дарницком районе, еще шесть — в Харькове. Посетителей будут принимать ежедневно с 8:00 до 20:00.

В вагонах можно согреться, выпить горячий чай, подзарядить телефоны, павербанки и ноутбуки. Для работы и обучения доступен спутниковый интернет Starlink. Также предусмотрены микроволновки для разогрева пищи.

Для детей подготовили книги, раскраски и мультфильмы, а людям с животными обещают комфортное размещение в купе.

Отдельно для жителей Дарницкого района организовали горячее питание. Поезд-кухня будет готовить до 3 тысяч обедов в день для нуждающихся в поддержке.

Каждый вагон рассчитан примерно на 50 человек одновременно. В "Укрзалізниці" отмечают, что стремятся поддержать людей теплом и базовыми услугами в сложный период.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.

В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.