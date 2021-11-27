Вагоны трупов и детские тела во рвах: исследовательница рассказала об ужасах Голодомора в Киеве и Харькове

Вагоны трупов и детские тела во рвах: исследовательница рассказала об ужасах Голодомора в Киеве и Харькове

Так, в Киеве историки нашли 77 жутких мест, имеющих отношение к геноциду 1932-1933 годов.

Сегодня, 27 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов. Несмотря на распространенный стереотип, что от Голодомора больше всего пострадавших села, города тоже стали свидетелями ужасной трагедии.

Директор музея Голодомора-геноцида, историк Олеся Стасюк рассказала о местах в Киеве и Харькове, где умирали от голода украинцы, информирует "24 канал".

По ее словам, историки нашли в Киеве 77 жутких мест, имеющих отношение к геноциду 1932-1933 годов. Речь идет о церквях на Подоле, Вознесенском и Николаевском храмах. Возле них копали рвы, куда свозили тела умерших на улице детей.

К мясокомбинату на Дарнице привезли вагон человеческих трупов. Речной вокзал столицы использовали, чтобы переправлять тела умерших через Днепр.

А чаще всего люди умирали на железнодорожном вокзале, куда приезжали из разных уголков страны в поисках пищи, часто вместе с детьми.

"И родители в отчаянии нередко своих детей оставляли на вокзале, надеясь, что их заберут в приюте и спасут. На территории возле вокзала также есть и места захоронения", — пояснила директор музея.

Однако детские дома также остались почти без продуктов питания, а приюты превратились в массовые места смерти несовершеннолетних.

В Харькове — тогдашней столице УССР на вокзале стояли вагоны-отстойники, где насильно удержали людей, пока они не умирали.

По словам Олеси Стасюк, Харьков называли "столицей Голодомора". Кроме того, из Харькова советские власти вывезли два поезда с трупами, которые похоронили в степях Казахстана, чтобы скрыть преступление.

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