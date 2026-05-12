Вагоны выгорели дотла: в Черкасской области электричка вспыхнула на ходу (фото)
В Черкасском районе прямо во время движения загорелся пригородный электропоезд, из-за чего пришлось срочно эвакуировать десятки пассажиров и привлекать к тушению специальный пожарный состав.
ЧП произошло во вторник, 12 мая, вблизи села Косари Черкасского района. Прямо во время движения внезапно загорелись вагоны пригородного электропоезда №6551/6552, курсировавшего по маршруту Черкассы — Знаменка.
О деталях инцидента сообщают в ГСЧС Черкасской области.
Эвакуация и борьба с огнем
В момент возгорания в электричке находились 40 пассажиров. Людей оперативно эвакуировали в безопасное место еще до прибытия спасателей. Работники железной дороги пытались самостоятельно обуздать пламя, однако огонь оказался слишком сильным.
«Еще до прибытия пожарных подразделений эвакуирована 40 пассажиров и начато тушение пожара первичными средствами пожаротушения», — отметили в пресс-центре ГСЧС.
Возгорание быстро распространилось и охватило площадь в 180 квадратных метров (почти три вагона — ред.). Для полной ликвидации масштабного пожара спасателям ГСЧС пришлось вызвать подкрепление – специальный пожарный поезд, а также привлекать местную добровольную пожарную команду. Благодаря совместным усилиям дальнейшее распространение огня удалось остановить. На месте происшествия никто не пострадал.
Действия «Укрзализныци» и изменения в графике
В «Укрзализныце» оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и направили на станцию Косари резервный состав. Всех эвакуированных пассажиров успешно пересадили в новые вагоны, после чего они продолжили свою поездку по обычному маршруту, хотя и с вынужденной задержкой в полтора часа.
«Укрзализныця выясняет технические причины возгорания поезда. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, никто не пострадал», — официально сообщили в компании.
Инцидент несколько повлиял на движение других рейсов: из-за пожара на 1–1,5 часа задержалась отправка еще одного пригородного поезда — №6506 сообщением станция им. Шевченко — Знаменка.
Напомним, на прошлой неделе россияне атаковали пассажирский поезд . В результате вражеского удара поврежден локомотив, но никто из людей, к счастью, не пострадал.