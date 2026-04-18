Вакарчук на разрушенной ТЭС ДТЭК призвал международное сообщество помочь восстановлению энергетики
Лидер группы "Океан Эльзы" встретился с энергетиками ДТЭК на разрушенной теплоэлектростанции и призвал международное сообщество к помощи в восстановлении украинской энергосистемы.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Они рушат наши энергетические объекты в Украине постоянно. Именно поэтому ваша поддержка очень важна. Именно поэтому она имеет столь большое значение, и мы благодарны за эту поддержку. Пожалуйста, продолжайте помогать нам и поддерживать нас, потому что это спасает жизнь украинцев. И это делает наше сопротивление сильнее», - сказал Вакарчук.
Он выступил с концертом для энергетиков на разрушенной электростанции выражая им благодарность за их тяжелый труд.
«Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских "Шахедов" и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах было светло и тепло», - подчеркнул певец.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были атакованы россией более 220 раз.