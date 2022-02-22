Вакарчук обратился к украинцам: "Мы все должны быть вместе"

Святослав Вакарчук отметил, что сегодня Украине нужно единство.
Украине сегодня как никогда нужно единство, чтобы все были вместе.
Об этом заявил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в ток-шоу "Право на власть" и в программе "Твой вечер" в эфире 1+1 22 февраля.
"Очень важно, чтобы сейчас мы все были вместе. Вся страна, независимо от того, кто где живет, от политических взглядов, от каких-либо персональных обстоятельств. Просто единство – это номер один, так или иначе. Единство для того, чтобы поддержать украинских дипломатов, которые сейчас борются за наши интересы за рубежом на внешней арене. Единство — для того, чтобы поддержать наших парней и девушек на востоке и по всем границам... Просто вместе единогласно защищать и держать наши рубежи – каждый на своем месте", — сказал Вакарчук.
Он также призвал "сохранять спокойствие и холодный разум".
Напомним, украинская рок-группа "Океан Эльзы" устроила бесплатный концерт под открытым небом в Киеве. Группа выступила на Пешеходно-Велосипедном мосту.
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