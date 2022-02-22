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Вакарчук обратился к украинцам: "Мы все должны быть вместе"

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Вакарчук обратился к украинцам: "Мы все должны быть вместе"

Святослав Вакарчук / instagram.com/nikita_luppov

Святослав Вакарчук отметил, что сегодня Украине нужно единство.

Украине сегодня как никогда нужно единство, чтобы все были вместе.

Об этом заявил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в ток-шоу "Право на власть" и в программе "Твой вечер" в эфире 1+1 22 февраля.

"Очень важно, чтобы сейчас мы все были вместе. Вся страна, независимо от того, кто где живет, от политических взглядов, от каких-либо персональных обстоятельств. Просто единство – это номер один, так или иначе. Единство для того, чтобы поддержать украинских дипломатов, которые сейчас борются за наши интересы за рубежом на внешней арене. Единство — для того, чтобы поддержать наших парней и девушек на востоке и по всем границам... Просто вместе единогласно защищать и держать наши рубежи – каждый на своем месте", — сказал Вакарчук.

Он также призвал "сохранять спокойствие и холодный разум".

Напомним, украинская рок-группа "Океан Эльзы" устроила бесплатный концерт под открытым небом в Киеве. Группа выступила на Пешеходно-Велосипедном мосту.

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