Вакарчук показал цветущую Украину в проницательном кавере на хит UA So Beautiful

Этой работой музыкант признался Украине в любви.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выпустил проницательный кавер на знаменитый хит UA So Beautiful.

Эта песня стала признанием музыканта в любви родной Украине.

Этот неожиданный и очень искренний релиз, первый кавер Вакарчука на мировой хит — лучше подходит для специально созданного артистом видео для иностранцев, чтобы показать какой же действительно красивой, улыбающейся была Украина до российского вторжения.

К сожалению, большинство иностранцев едва ли не впервые увидели нашу страну на своих экранах уже разбитой российскими ракетами и бомбами, пылающей в огне.

Мы же показываем миру Украину, которую мы так любим — красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей Победы.

Использованные фото и видеоматериалы, в основном — личные архивы украинцев, которые специально отправляли команде музыканта для создания именно этого видео.

Все средства с трека пойдут на благотворительную помощь.

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