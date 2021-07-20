Вакцина Moderna: Ляшко рассказал, как использовать и сколько доз в одном флаконе

Вакцина Moderna: Ляшко рассказал, как использовать и сколько доз в одном флаконе

Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз.

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину Moderna. Он призывает медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.

Об этом министр заявил во время брифинга, пишет РБК-Украина.

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В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз, отметил Ляшко.

"Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", — призвал он.

Напомним:

18 июля Детский фонд Организации Объединенных Наций впервые доставил в Украину вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Партию, которая состоит из более 2 млн доз, предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX.

Партию, которая состоит из более 2 млн доз, предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX. По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna из этой партии предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

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