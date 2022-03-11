Вакцинация БЦЖ в условиях войны: что следует знать

Чтобы обезопасить детей от серьезных угроз для здоровья, следует при возможности получить все необходимые прививки. В том числе БЦЖ.

Даже в условиях войны, когда дети рождаются и вне родильных домов – в укрытиях, бомбоубежищах, метро, – следует помнить о важности прививок детей от инфекционных заболеваний. Ведь в условиях недостаточных для соблюдения элементарных гигиенических правил возрастает риск распространения инфекций.

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Чтобы обезопасить детей от серьезных угроз для здоровья, следует при возможности получить все необходимые прививки. В том числе БЦЖ.

Напомним, что прививка БЦЖ проводится на 3-5-й день жизни ребенка. Но если по объективным причинам ваш малыш не получил вакцину в это время, вы можете прививать ребенка позже, как только это станет возможным и безопасным.

Для этого вы можете обратиться в любое медицинское учреждение региона, в котором вы находитесь сейчас, для получения консультации по вакцинации и непосредственно проведения самой прививки.

Если вы выехали с ребенком за границу, и нашли возможность прививать его там – храните отметку о вакцинации.

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Справка:

БЦЖ – это живая вакцина со столь ослабленными микобактериями, что они не способны вызвать заболевание.

БЦЖ – вакцина от тяжелых, генерализованных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез. Они особенно опасны для детей первого года жизни.