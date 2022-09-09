Вакцинация детей: какие прививки обязательны для посещения садиков и школ в Украине и Польше

Несмотря на войну, у украинских детей начался новый учебный год. Правда, многие из них пошли в школы и детские сады за пределами Украины. Больше всего, конечно, в Польше, приютившей большое количество украинских беженцев. Дошкольное и школьное образование в соседней стране доступно как для поляков, так и для украинцев при наличии у ребенка вакцин согласно профилактическому календарю прививок.

Какие прививки нужно сделать детям перед школой и садиком в Украине и Польше, и какие медицинские осмотры должен пройти учитель – ТСН.ua рассказывает в совместном с ЮНИСЕФ проекте о важности вакцинации.

Календари прививок в Украине и Польше: сравнение

Календари прививок Украины и Польши очень похожи. Разница в двух вакцинах – в Польше обязательно вакцинируют против пневмококков и ротавирусов. А от коклюша прививают не только в первые два года жизни, а также и в 6 и 14 лет.

Польский календарь несколько отличается от украинского еще и количеством доз вакцин и схемами их введения.

Туберкулез

Польша: в течение первых суток после рождения.

Украина: на 3–5 сутки жизни.

Гепатит В

Польша: в течение первых суток после рождения, в 2 и 7 месяцев.

Украина: в течение первых суток после рождения, в 2 и 6 месяцев.

Дифтерия, столбняк, коклюш

Польша: в 2 месяца, 3–4 месяца, 5–6 месяцев, 16–18 месяцев вводят по одной дозе инактивированной вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша с цельноклеточным компонентом коклюша (DTP). А в 6 и 14 лет вводят такую же вакцину, но с ацеллюлярным компонентом коклюша (DTaP). В 19 лет нужно сделать двухвалентную вакцину против дифтерии и столбняка для детей и подростков, имеющих противопоказания к прививке коклюшной вакциной.

Украина: Прививки в раннем возрасте делают вакциной АКДП – поливалентной вакциной, в состав которой входят дифтерийный и столбнячный анатоксины для профилактики дифтерии и столбняка, и коклюшный компонент для профилактики коклюша. В этом случае можно использовать вакцины как с ацеллюлярным (АаКДП), так и с цельноклеточным (АКДП) коклюшным компонентом. Эта трехкомпонентная прививка поможет сформировать иммунитет сразу к трем заболеваниям!

Прививки для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша делают по возрасту 4 раза: в 2 месяца (первая), в 4 месяца (вторая), в 6 месяцев (третья) и в 18 месяцев (четвертая). Следующую прививку, вакциной АДП, делают в 6 лет – это уже ревакцинация против дифтерии и столбняка, поскольку такая вакцина не содержит коклюшного компонента. Шестую прививку делают в 16 лет вакциной АДП-М (с уменьшенным содержанием дифтерийного и столбнячного антигенов). В дальнейшем каждые десять лет взрослый должен обновлять свою защиту от дифтерии и столбняка.

Полиомиелит

Польша: 3–4, затем 5–6 месяцев жизни, 16-18 месяцев и в 6 лет.

Украина: в 2, 4, 6, 18 месяцев, а затем в 6 и 14 лет.

ХИБ-инфекция

Польша: в 2 месяца, а затем в течение 3–4, 5–6 и 16–18 месяцев жизни.

Украина: в 2, 4 и 12 месяцев жизни.

Корь, паротит, краснуха

Польша: в 13–15 месяцев и в 6 лет.

Украина: в 12 месяцев и 6 лет.

Пневмококки

Польша: в 2, 4 месяца, а потом еще раз в течение 13–15 месяцев жизни.

Украина: календарь не предусматривает гарантированную государством обязательную прививку.

Ротавирусная инфекция

Польша: в течение 2–6 месяцев жизни.

Украина: календарь не предусматривает гарантированную государством обязательную прививку.

Обязательные вакцины в Польше

Согласно этой государственной программе, в течение первого года жизни детей вакцинируют от:

туберкулеза – одна доза;

гепатита В – три;

ротавирусной инфекции – одна;

дифтерии, столбняка, коклюша – три;

полиомиелита – две;

ХИБ-инфекции – три;

пневмококка – две.

На втором году жизни ребенку делают по одной дозе прививки от: пневмококка, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, ХИБ-инфекции, кори, паротита, краснухи.

В шесть лет вводят по одной дозе вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, паротита, краснухи. В 14 и 19 лет – против дифтерии, столбняка, коклюша.

Все эти прививки обязательны, а потому бесплатны. Без наличия этих вакцин ребенок не может посещать детский сад или школу.

Как вакцинировать ребенка в Польше:

1. Подготовить документы – паспорт, номер PESEL, найти записи о прививках, сделанных в Украине.

2. Найти медицинское учреждение NFZ рядом с вами и записаться к семейному врачу.

4. Посетить с ребенком прием у семейного врача и согласовать план прививок. Далее врач должен провести осмотр ребенка перед самой прививкой, провести вакцинацию и внести информацию о ней в карту ребенка.

В ЮНИСЕФ отмечают, что все сделанные в Польше прививки по возвращении в Украину будут зачислены, их внесут в электронную систему здравоохранения и запишут в медицинскую карту ребенка.

Обязательные медицинские осмотры работников учебных заведений в Украине

Безопасность детей в школах и садах, кроме вакцинации, зависит также и от состояния здоровья работников этих учебных заведений. Поэтому, как отмечают в Минздраве, учителя и воспитатели должны проходить обязательные предварительные (перед принятием на работу) и периодические медицинские осмотры.

Следует отметить, что военное положение не влияет на порядок прохождения медосмотров. Администрация, преподаватели, учителя, воспитатели, медицинские работники, другой педагогический и технический персонал должны пройти:

При предварительном медосмотре:

осмотр стоматолога;

серологическое исследование на брюшной тиф;

мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.

При предварительном медосмотре, а затем – 1 раз в год:

осмотр терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога;

исследование крови на сифилис, мазок на гонорею;

исследования на носительство кишечных инфекций и гельминтозы.

При предварительном медосмотре, а затем – 1 раз в год при наличии симптомов, заболеваний и рисков – флюорографическое исследование.

Следует отметить, что в Польше профессия учителя и воспитателя также требует прохождения обязательного медицинского осмотра и наличия карты здоровья (медицинской книги).

Для получения дополнительной информации звоните в Национальный фонд здоровья Польши: 800 190 590 или ищите информацию на платформе ЮНИСЕФ – spilnoinpl.org.