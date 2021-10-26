"Вакцинация и свежий воздух": Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19

Известный педиатр дал советы родителям.

Для того чтобы защитить от коронавируса детей, родителям самим необходимо не стать источником заражения, прививаться и соблюдать несложные правила.

Советы родителям по защите детей от COVID-19 дал известный украинский педиатр Евгений Комаровский в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус_инфо".

Что делать родителям, чтобы обезопасить детей от COVID-19

Он рекомендует родителям не стать самим источником инфицирования. Для этого соблюдать противоэпидемические меры:

вакцинироваться;

соблюдать карантин;

носить маску;

избегать скопления людей;

избегать непроветриваемых помещений.

Также по его словам, было бы очень хорошо, чтобы все, кто контактирует с детьми (учителя, воспитатели, тренеры и т.п.) были тоже привиты и общались с детьми на свежем воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Кроме того, Комаровский советует прививать от коронавируса подростков в возрасте от 16 лет, а также детей в возрасте от 12 лет, если у них есть серьезная патология, при которой коронавирус представляет смертельную угрозу.

Также важно учить детей в период пандемии избегать скоплений людей и массовых мероприятий. Малышам стоит привить привычку встречаться с друзьями на свежем воздухе и соблюдать социальную дистанцию.

Обязательно ли вакцинироваться родителям

По словам Комаровского, чтобы снизить риск для собственных детей, взрослым желательно вакцинироваться.

"Любой здравомыслящий взрослый пойдет на все, что угодно, чтобы его детям не угрожала опасность. Поэтому все же желательно вакцинироваться", — отметил он.

Что нужно знать родителям, не поддерживающим вакцинацию

" Главный месседж в том, что раньше люди знали: хочешь иметь 5 детей – надо родить 10. Потому что половина умрет от кори, дифтерии и т.п., а сейчас, именно благодаря вакцинации, такие вопросы не стоят ", – пояснил врач.

Он призвал родителей к здравому смыслу и заботе о детях.

"Прекратите верить в теории заговора. Вакцины реально работают и спасают людей от смерти и этим надо воспользоваться. И чем быстрее мы все воспользуемся вакцинами, тем быстрее наши дети вернутся к нормальной жизни и перестанут сидеть дома и жрать всякую фигню. Чтобы наши дети быстрее пошли в школу, надо быстрее привить хотя бы взрослых”, – резюмировал врач.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Два варианта защиты

Он добавил, что есть только два варианта защиты детей: вакцинация и воздух, которым они дышат. Концентрация вируса в воздухе зависит от количества людей и интенсивности воздухообмена. Именно по этой причине, самое главное, на что должен быть упор в детских садах и школах – проветривание для улучшения воздухообмена.

"Все что может быть открыто, должно быть открыто. Есть сквозняк — пусть будет сквозняк. Нормальная влажность воздуха 40-60%, температура не выше 20 градусов. Занятия максимально проводить на свежем воздухе. Самым крутым способом контроля воздуха является датчик углекислоты. Идеальное показание — до тысячи", — резюмировал Комаровский.

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