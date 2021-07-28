Вакцинация или самоизоляция: Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда

Новые требования касаются, и украинцев, и иностранцев.

Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцев должны иметь две прививки.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства 28 июля.

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Таким образом, для минимизации распространения опасного штамма Кабинет министров на заседании принял решение о возвращении ПЦР-тестирования на коронавирус для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы.

В то же время Ляшко отметил, что для украинцев, которые выехали за границу до момента вступления в силу этого постановления, возвращение домой будет оставаться без помех.

"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официального опубликования, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны. Также благодаря этим изменениям мы сможем делать более качество эпидемиологические расследования, в случае обнаружения носителя. Самоизоляция, обсервациям невакцинированных от коронавируса будет способствовать контролю и уменьшит шанс нового масштабного возгорания в Украине", — заявил Ляшко.

Упрощенная система въезда будет действовать только для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Так, если украинец имеет по меньшей мере одну прививку, он может избежать самоизоляции.

В противном случае ему предложат установить приложение "Дій вдома" и в течение 72 часов можно сдать ПЦР-тест, получив отрицательный результат избежать самоизоляции. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.

Иностранцам, которые прибывают в Украину, следует иметь 2 прививки.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса , известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Между тем накануне в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили новый и опасный штамм коронавируса "Дельта".

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