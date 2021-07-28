Вакцинация или самоизоляция: Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда

Новые требования касаются, и украинцев, и иностранцев.
Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцев должны иметь две прививки.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства 28 июля.
Таким образом, для минимизации распространения опасного штамма Кабинет министров на заседании принял решение о возвращении ПЦР-тестирования на коронавирус для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы.
В то же время Ляшко отметил, что для украинцев, которые выехали за границу до момента вступления в силу этого постановления, возвращение домой будет оставаться без помех.
"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официального опубликования, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны. Также благодаря этим изменениям мы сможем делать более качество эпидемиологические расследования, в случае обнаружения носителя. Самоизоляция, обсервациям невакцинированных от коронавируса будет способствовать контролю и уменьшит шанс нового масштабного возгорания в Украине", — заявил Ляшко.
Упрощенная система въезда будет действовать только для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Так, если украинец имеет по меньшей мере одну прививку, он может избежать самоизоляции.
В противном случае ему предложат установить приложение "Дій вдома" и в течение 72 часов можно сдать ПЦР-тест, получив отрицательный результат избежать самоизоляции. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.
Иностранцам, которые прибывают в Украину, следует иметь 2 прививки.
Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.
А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса , известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
Между тем накануне в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили новый и опасный штамм коронавируса "Дельта".