Вакцинация набирает обороты: сколько украинцев привились от коронавируса

За сутки привилось более 66 тыс. человек.
За прошедшие сутки, 21 августа, вакцинировано против коронавруса 66 173 украинца.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Отмечается, что в течение суток работали:
- 486 мобильных бригад,
- 1597 пунктов прививки;
- 368 центров вакцинации.
Одну дозу получили 24 348 человек полностью иммунизированы — 41 825 человек.
С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека:
- одну дозу получили — 5 057 068 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 108 251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Напомним:
- В Украине по состоянию на утро 22 августа зафиксировано 1 003 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 236 пациентов выздоровели. Было проведено 38 102 теста.
Автор: Елена Вус