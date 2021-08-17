Вакцинация от COVID-19 в Украине: названо количество людей, которых привили за прошлые сутки

Вакцинация от COVID-19 в Украине: названо количество людей, которых привили за прошлые сутки

В Украине провели более 7,5 млн прививок.

В Украине за сутки 16 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 123 637 человек. В общем уже проведено 7 584 403 прививок против COVID-19.

Об этом сообщают в Минздраве.

"123 637 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек полностью иммунизированы — 53 232 человека", — говорится в сообщении.

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В общем за прошедшие сутки работали 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки и 324 центры вакцинации.

В Минздраве добавляют, что с начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу — 4 793 098 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

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Ранее украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Также в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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