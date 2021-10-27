Вакцинация от COVID-19: за сутки в Украине сделали рекордное количество прививок

За сутки 26 октября провакцинировано 291 293 человека.

По состоянию на 27 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 16,5 млн прививок. 27 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев — более 291 тысячи.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 27 октября в Украине против COVID-19 вакцинировано 291 293 человека — это новый рекорд прививок. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы — 79 280 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проведено 16 501 573 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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