Вакцинация от коронавируса: более 700 тысяч украинцев уже получили две дозы прививки

За сутки 1 июля провакцинировано 90т959 человек.
По состоянию на 2 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 767 613 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
"Более двух миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За сутки 1 июля 2021 года привито 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человек. С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека из них получили 1 дозу — 2 001 130 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок", — говорится в сообщении.
В течение суток работали:
- 572 мобильные бригады;
- 1 546 пунктов прививки;
- 22 центра вакцинации.
По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинский начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 000. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 000.
В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля по Украине прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117000 доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 000 доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украины получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 000 доз.
9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.
Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10000000 доз вакцины против COVID-19.
11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer этого года будет увеличено вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10000000 мы получим 20000000 доз этого препарата.