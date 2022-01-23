Вакцинация от коронавируса: бустерную прививку получили уже более 203 тысяч украинцев

Вакцинация от коронавируса: бустерную прививку получили уже более 203 тысяч украинцев

За сутки 22 января провакцинировано 38 861 человек.

По состоянию на 23 января 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено более 29 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 14,5 млн украинцев, бустерную – более 203 тысяч человек.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 22 января 38 861 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человека. С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 445 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже сделано 29 829 551 прививку.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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