Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 10 млн украинцев

За сутки 22 ноября провакцинировано 270 258 человек.
По состоянию на 23 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 23 млн прививок, две дозы вакцины получили более 10 млн украинцев.
Об этом сообщает Минздрав.
"За сутки 22 ноября 270 258 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы — 191 051 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу — 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего уже проведено 22 939 693 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не сделали ни одной дозы антиковидной вакцины.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшего 23 февраля в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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