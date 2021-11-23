Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 10 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 10 млн украинцев

За сутки 22 ноября провакцинировано 270 258 человек.

По состоянию на 23 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 23 млн прививок, две дозы вакцины получили более 10 млн украинцев.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 22 ноября 270 258 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы — 191 051 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу — 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 22 939 693 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не сделали ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшего 23 февраля в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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