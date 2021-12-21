Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 13 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 13 млн украинцев

За сутки 20 декабря провакцинировано 110 740 человек.

По состоянию на 21 декабря 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 27,5 млн прививок, две дозы вакцины получили более 13 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 20 декабря 110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получило 36 056 человек, полностью иммунизированы — 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них первую дозу получили - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 27 484 089 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшего 23 февраля в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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