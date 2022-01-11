Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 14 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 14 млн украинцев

За сутки 10 января провакцинировано 96 385 человек.

По состоянию на 11 января 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 29 млн прививок, две дозы вакцины получили более 14 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 10 января 96 385 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу — 59 075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу — 7 623 человека. С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человек, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже проведено 28 916 728 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: