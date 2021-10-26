Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 7 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 7 млн украинцев

За сутки 25 октября провакцинировано 254 920 человек.

По состоянию на 26 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 16 млн прививок. Более 7 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 25 октября в Украине 254 920 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы — 69 134 человека. С начала прививочной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу — 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проведено 16 210 280 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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