Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 9 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже более 9 млн украинцев

За сутки 16 ноября провакцинировано 294 855 человек.

По состоянию на 17 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 21 млн прививок. Более 9 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 16 ноября в Украине 294 855 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу - 12 445 579 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 068 241 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 21 513 820 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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