Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 10 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 10 млн украинцев

За сутки 21 ноября провакцинировано 99 826 человек.

По состоянию на 22 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 22 млн прививок. Около 10 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 21 ноября в Украине 99 826 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы — 70 444 человека. С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу — 2 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 22 669 435 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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