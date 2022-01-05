Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 14 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 14 млн украинцев

За сутки 4 января провакцинировано 102 478 человек.

По состоянию на 5 января 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено более 28,5 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 14 млн украинцев.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 4 января 102 478 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу — 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу — 1 843 человека. С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже проведено 28 596 332 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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