Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 4 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 4 млн украинцев

За сутки 1 сентября провакцинировано 119 022 человека.

По состоянию на 2 сентября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 9 358 193 прививки.

Также читайте В Ивано-Франковске поощряют к вакцинации деньгами на проезд и билетами на футбол

Об этом сообщает Минздрав.

"119 022 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 1 сентября 2021 года. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы — 80 669 человек. С начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу — 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 358 193 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

906 мобильных бригад;

2 827 пунктов прививки;

330 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

Также читайте Степанов заявил об увеличении вдвое поставок вакцины Pfizer: сколько доз препарата получит Украина

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Может ли вакцинация стать обязательной – эксперт по конституционному праву Александр Марусяк

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку