Вакцинация от коронавируса: названо количество украинцев, которых привили за сутки

Вакцинация от коронавируса: названо количество украинцев, которых привили за сутки

В Украине более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

В Украине привито от коронавируса состоянию на 24 июля уже 4 691 872 человек. За сутки сделали 152 675 прививок.

Об этом отчитываются в Минздраве.

"Более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19! За сутки 23 июля 2021 года привито 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы — 62 603 человека", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что с начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу — 3 010 138 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки.

В течение суток работали:

802 мобильные бригады,

2692 пункты прививки;

267 центров вакцинации.

Напомним, канадские ученые выяснили, насколько эффективна одна доза вакцины AstraZeneca против различных штаммов COVID-19.

Также ранее эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективные против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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