Вакцинация от коронавируса: одну дозу прививки уже получили более 14 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: одну дозу прививки уже получили более 14 млн украинцев

За сутки 11 декабря провакцинировано 83 256 человек.

По состоянию на 12 декабря 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 26,5 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 12,5 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 11 декабря 83 256 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы — 56 113 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже проведено 26 535 803 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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