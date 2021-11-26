Вакцинация от коронавируса: по крайней мере одну прививку получили уже 42,4% взрослых украинцев

Вакцинация от коронавируса: по крайней мере одну прививку получили уже 42,4% взрослых украинцев

За сутки 25 ноября провакцинировано 273 875 человек.

По состоянию на 26 ноября 2021 года 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Как сообщает Минздрав, согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составить 40%.

"За сутки 25 ноября 273 875 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек. С начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человека, из них получили одну дозу – 13 164 649 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 23 775 008 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не сделали ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: