Вакцинация от коронавируса: по крайней мере, одну прививку получили уже более 45% взрослых украинцев

Вакцинация от коронавируса: по крайней мере, одну прививку получили уже более 45% взрослых украинцев

За сутки 9 декабря провакцинировано 157 728 человек.

Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 26 млн прививок, две дозы вакцины получили более 12 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 9 декабря 157 728 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 26 284 188 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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