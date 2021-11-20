Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили более 12,5 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили более 12,5 млн украинцев

За сутки 19 ноября провакцинировано 311 316 человек.

По состоянию на 20 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 22 млн прививок, две дозы вакцины получили более 9,5 млн украинцев.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 19 ноября 311 316 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы — 212 522 человека. С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу — 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 22 417 288 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не сделали ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшего 23 февраля в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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