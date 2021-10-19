Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили больше 8 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили больше 8 млн украинцев

За сутки 18 октября провакцинировано 193 069 человек.

По состоянию на 19 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 14 639 324 прививки. От COVID-19 одной дозой вакцины привито более 8 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 193 069 человек. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы — 83 402 человека. С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек, полностью иммунизированных и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 639 324 прививки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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