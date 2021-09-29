Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили почти 7 млн украинцев

Вакцинация от коронавируса: прививки по крайней мере одной дозой уже получили почти 7 млн украинцев

За сутки 28 сентября провакцинировано 132 246 человек.

По состоянию на 29 сентября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 12 491 987 прививок.

Об этом сообщает МОЗ.

"132 246 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 сентября 2021 года. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы — 57 058 человек. С начала прививочной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу — 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 491 987 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад;

3 063 пункта прививки;

345 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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