Вакцинация от коронавируса: в Минздраве назвали количество привитых украинцев по состоянию на 20 июня

За сутки 19 июня провакцинировано 25 603 человека.
С начала прививочной кампании в Украине привито 1 722 327 человек.
Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки одну дозу получили 21 616 человек полностью иммунизированы — 3987 человек.
В течение суток работали:
- 214 мобильных бригад,
- 362 пункта прививки;
- 46 центров вакцинации.
По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 359 777 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки.
Напомним, CША инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса. Таблетки также могут стать защитой от новых штаммов.