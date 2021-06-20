Вакцинация от коронавируса: в Минздраве назвали количество привитых украинцев по состоянию на 20 июня

За сутки 19 июня провакцинировано 25 603 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привито 1 722 327 человек.

Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки одну дозу получили 21 616 человек полностью иммунизированы — 3987 человек.

В течение суток работали:

214 мобильных бригад,

362 пункта прививки;

46 центров вакцинации.

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По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 359 777 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки.

Напомним, CША инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса. Таблетки также могут стать защитой от новых штаммов.

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