Вакцинация от коронавируса: в Минздраве сообщили, сколько украинцев получили прививки по состоянию на 1 июля

Вакцинация от коронавируса: в Минздраве сообщили, сколько украинцев получили прививки по состоянию на 1 июля

За сутки 30 июня провакцинировано 93 186 человек.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 676 654 человека.

Также читайте Украинцам объяснили, может ли вакцинация от коронавируса вызвать бесплодие и влиять на менструацию

Об этом сообщает Минздрав.

"93 186 человек привито против COVID-19 за сутки 30 июня 2021 года. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы — 61 472 человека. С начала прививочной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили 1 дозу — 1 965 658 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 710 996 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 676 654 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

528 мобильных бригад;

1 236 пунктов прививки;

13 центров вакцинации.

По состоянию на 29 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

Также читайте Степанов заявил об увеличении вдвое поставок вакцины Pfizer: сколько доз препарата получит Украина

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Новости Украины: в стране хотят позволить сочетать вакцины разных типов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку