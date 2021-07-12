Вакцинация от коронавируса: в Минздраве сообщили, сколько украинцев получили прививки по состоянию на 12 июля

Вакцинация от коронавируса: в Минздраве сообщили, сколько украинцев получили прививки по состоянию на 12 июля

За сутки 11 июля провакцинировано 26356 человек.

По состоянию на 12 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 3 489 332 человека.

Об этом сообщает Минздрав.

"26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021 года. Одну дозу получили 13 390 человек полностью иммунизированы — 12 966 человек. С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу — 2 311 690 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 489 332 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

108 мобильных бригад,

182 пункта прививки;

140 центров вакцинации.

По состоянию на 11 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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