Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество людей, которых привили за сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество людей, которых привили за сутки

Вакцинировали от коронавируса за сутки более 140 тысяч украинцев.

В Украине за сутки 9 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 140 008 человек. В общем уже проведено 6 678 726 прививок против COVID-19.

Об этом сообщают в Минздраве.

"140 008 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 9 августа 2021 года. Одну дозу получили 83 697 человек полностью иммунизированы — 56 311 человек", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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В общем за прошедшие сутки работали 879 мобильных бригад, 2646 пунктов прививки, 310 центров вакцинации.

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В Минздраве добавляют, что с начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу — 4 220 768 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 прививок.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Ранее украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Также в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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