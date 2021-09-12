Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество людей, получивших прививки за прошедшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество людей, получивших прививки за прошедшие сутки

В Украине в субботу, 11 сентября, вакцинировали от коронавируса более 74 тысяч украинцев.

По состоянию на 12 сентября в Украине от коронавируса уже проведено 10 665 796 прививок. Так, за минувшие сутки, 11 сентября, в регионах вакцинировали 74 444 человек от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Уточняется, что одну дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы — 45 274 человека. В течение суток в Украине работали 579 мобильных бригад, 1722 пункты прививки; 383 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании уже привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу — 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

"Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", — напомнили в Минздраве.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько вакцин ожидается в сентябре и когда может произойти вспышка COVID-19.

Как сообщалось, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас Минздрав разрабатывает менее жесткие нормы, которые будут касаться в случае локдауна вакцинированных граждан.

Игорь Кузин: "Вакцинация не является поводом, чтобы отменять масочный режим"

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