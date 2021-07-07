Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Более 3 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине.

По состоянию на 7 июля в Украине от коронавируса уже привито 3 092 168 человек. В лист ожидания на прививку от COVID-19 уже записались 779 932 человека.

Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что за сутки 6 июля 93 554 человека было привито от COVID-19. В частности, одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы — 57 531.

"С начала прививочной кампании привито 2136563 человека, из них получили 1 дозу — 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 092 168 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

535 мобильных бригад,

1287 пунктов прививки;

27 центров вакцинации.

Заметим, что в Украине по состоянию на 6 июля вакцинировали почти 3 млн, из них получили 1 дозу — 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 898 076 человек.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин назвал количество украинцев, которое Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса к концу этого лета.

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