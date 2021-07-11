Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Всего более 3,4 млн прививок против COVID-19 сделали в Украине.

По состоянию на 11 июля 2021 года от коронавируса уже привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу — 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 164 676 украинцев. Всего проведено 3 462 976 прививок.

Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что за сутки 10 июля 42 308 человек вакцинировано против COVID-19. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.

В течение суток работали:

229 мобильных бригад,

475 пунктов прививки;

148 центров вакцинации.

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 374 выздоровели. Было проведено 25 356 тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко рассчитывает на вакцинацию 10 млн украинцев до конца лета Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку