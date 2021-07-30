Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

За сутки 29 июля провакцинировано более 150 тысяч человек.

В Украине за сутки 29 июля 2021 года вакцинировано против коронавируса 150 253 человека. В общем уже проведено 5 376 124 прививки против COVID-19.

Об этом отчитываются в Минздраве.

"150 253 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 29 июля 2021 года. Одну дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы — 63 239 человек", — говорится в сообщении.

В общем за прошедшие сутки работали 907 мобильных бригад, 2565 пунктов прививки; 277 центров вакцинации.

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Также в Минздраве добавили, что с начала вакцинальной кампании привито 3 437 631 человек, из них получили одну дозу — 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 376 124 прививки.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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