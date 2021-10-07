Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

За сутки 6 октября вакцинировано более 122 тысяч украинцев.

По состоянию на 7 октября 2021 года в Украине уже проведено 13 302 370 прививок против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за минувшие сутки 6 октября в Украине было вакцинировано против коронавируса 122 298 человек. В частности, одну дозу получили 59 428 граждан, полностью иммунизированные (две дозы) — 62 870 человек.

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"С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них получили одну дозу — 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 302 370 прививок", — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки работали 914 мобильных бригад, 3 038 пунктов прививки; 351 центр вакцинации.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможность рекомендации так называемой бустерной прививки от COVID-19 для полностью вакцинированных. Но окончательное решение будет несколько позже. Сейчас в приоритете Минздрава - вакцинация пожилых людей и, как следствие, достижение коллективного иммунитета.

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