Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается: сколько сейчас работают пунктов прививки

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается: сколько сейчас работают пунктов прививки

Несмотря на войну, в Украине идет вакцинальная кампания от коронавирусной инфекции.

В Украине сейчас работают 2,5 тыс. пунктов прививки от коронавируса и 134 центра вакцинации.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Что касается вакцинации — она действительно сейчас продолжается. И это, пожалуй, самое главное. Довольно сильно уменьшилась мощность именно инфраструктуры, которая использовалась во время вакцинации. Но 2,5 тыс. пунктов прививки работают, 134 центра вакцинации населения и около 500 мобильных бригад", – сказал он.

По словам Кузина, одну дозу вакцины уже получили около 16 миллионов украинцев и это составляет почти 42% населения страны.

"И вакцинация продолжается. Вакцина находится в пунктах прививки, в центрах вакцинации населения и также на уровне мобильных бригад", — подытожил главный санврач Украины.

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