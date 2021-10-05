Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 13 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 13 млн прививок

За сутки 4 октября провакцинировано 100 331 человека.

По состоянию на 5 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 13 062 838 прививок.

Об этом сообщает Минздрав.

"100 331 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 4 октября 2021 года. Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы — 48 859 человек. С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу — 7 242 113 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проведено 13 062 838 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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