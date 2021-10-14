Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 14 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 14 млн прививок

За сутки 13 октября провакцинировано 164 387 человек.

По состоянию на 14 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 14 124 223 прививки.

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Об этом сообщает Минздрав.

"Более 14 миллионов прививок против COVID-19 сделано в Украине! Всего за сутки 13 октября 2021 года в Украине против COVID-19 вакцинировано 164 387 человек. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы — 78 465 человек. С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу — 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проведено 14 124 223 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава — 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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