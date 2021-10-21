Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 15 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 15 млн прививок

За сутки 20 октября провакцинировано 251 254 человека.

По состоянию на 21 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 15 млн прививок. 20 октября от COVID-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 20 октября 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы — 85 605 человек. С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 373 550 человек, полностью иммунизированных и получили две дозы — 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом проведено 15 117 165 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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