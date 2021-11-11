Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 20 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 20 млн прививок

За сутки 10 ноября провакцинировано 277 097 человек.

По состоянию на 11 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 20 млн прививок.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 10 ноября 277 097 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы — 129 753 человека. С начала прививочной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу — 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 20 129 273 прививки. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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