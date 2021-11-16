Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 21 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 21 млн прививок

За сутки 15 ноября провакцинировано 268 088 человек.

По состоянию на 16 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 21 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 9 млн украинцев.

Также читайте Вакцинация или отстранение: в Гоструде ответили на актуальные вопросы

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 15 ноября 268 088 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы — 165 180 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу — 12 331 550, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 21 218 965 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели но одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от COVID: что делать, если после прививки в "Дія" не появляется сертификат

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку