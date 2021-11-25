Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 23 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 23 млн прививок

За сутки 24 ноября провакцинировано 275 319 человек.

По состоянию на 25 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 23 млн прививок, две дозы вакцины получили более 10 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 24 ноября 275 319 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы — 192 818 человек. С начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу — 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 23 501 133 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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