Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 24 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 24 млн прививок

За сутки 27 ноября провакцинировано 139 476 человек.

По состоянию на 28 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 24 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 11 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 27 ноября 139 476 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы — 96 123 человека. С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу — 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 24 194 260 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: